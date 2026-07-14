Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Carret'i kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine başlayan Jean-Christophe Carret ve görevi sona eren Humberto Lopez ile bir araya gelerek enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve ortak projeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilen Jean-Christophe Carret'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görev süresi sona eren Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve göreve yeni başlayan Dünya Bankası Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ile bir araya geldik. Ülkemizin stratejik konumunu, bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme koridorlarını, bu bağlamda ülkemizin potansiyeli ve gelişim alanları ile gıda, sosyal konut, lojistik, enerji konuları başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ve projeleri değerlendirdik. Sayın Lopez'e teşekkür ediyor, görevi devralan Sayın Carret'a başarılı bir çalışma dönemi diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur

Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler