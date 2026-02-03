Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YASED heyetini kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası doğrudan yatırımların artışını değerlendirirken, Türkiye'yi üretim ve istihdamda güçlü bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

NSosyal hesabından, kabule ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, küresel ticaret ve yatırımların mevcut görünümünü, ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımların seyrini ve yatırım ortamımızı iyileştirecek, rekabetçiliğimizi güçlendirecek ve yatırımcı güvenini pekiştirecek adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. 2025 yılının ilk 11 ayında uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaşması, Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergelerinden biridir. Hedefimiz, ülkemizin küresel yatırımlardan aldığı payı daha da artırmak ve Türkiye'yi üretim, istihdam ve yüksek katma değerli yatırımlar açısından güçlü bir merkez haline getirmektir. Nazik ziyaretleri, katkıları ve yapıcı işbirliği için YASED heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
