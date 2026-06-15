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Yılmaz: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran mutabakatının diyalog ve diplomasinin önemini gösterdiğini, bölgesel istikrar ile insani-ekonomik maliyetlerin sona ermesi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir.

Diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderleri tebrik ediyor, barış anlaşmasının sabotaja uğramadan, provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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