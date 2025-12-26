Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin, "Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın deprem bölgesinde 455 bininci yuvanın teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum."