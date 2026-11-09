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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çinli mevkidaşı Han Zheng ile İstanbul'da görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile İstanbul'da görüştü. Yılmaz, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek ekonomi, ticaret, turizm, savunma sanayii ve teknoloji gibi alanlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Yılmaz, paylaşımında, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha ileri taşıma hedefimiz doğrultusunda ekonomi ve ticaret, bağlantısallık, turizm, savunma sanayii, bilim ve teknoloji başta olmak üzere ortak çalışma alanlarını ve bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı fayda temelinde, ekonomik ilişkilerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı ve mevcut işbirliği mekanizmalarımızı daha etkin işletmeyi önemsiyoruz. Sayın Han Zheng'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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