Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Toplantısına Katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeler olarak; Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'la bir araya gelmemizin ardından, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları / Devlet Başkan Yardımcıları Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; Türk Dünyası 2040 Vizyonu çerçevesinde; refahı, kalkınmayı, bağlantısallığı ve enerji güvenliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Ayrıca, Hazar Geçişli Orta Koridor'dan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar pek çok stratejik konuyu istişare etme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı haksız izolasyona karşı dayanışma çağrısını yineleyen Yılmaz, "Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini, tüm aile meclisimizin ortak davası olarak görüyoruz" dedi.

Dönem Başkanlığı görevini yürüten Kırgızistan'a ve Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'e ev sahipliği için teşekkür eden Yılmaz, "Bu verimli toplantının Türk Devletleri arasındaki kardeşliği, iş birliğini ve bölgesel istikrarı daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.