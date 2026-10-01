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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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