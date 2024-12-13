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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacağını duyurarak "Güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz. Bu şekilde ürünleri, şirketleri ve süreçleri akredite eden denetleyen kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Forum'24" programına katıldı.

"SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Forum'24" programına katıldı. Programda konuşan Cevdet Yılmaz, "Türkiye'de yeni bir kurumsal yapı oluşturacağız. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz. Bu şekilde ürünleri, şirketleri ve süreçleri akredite eden denetleyen ve doğru bir şekilde bu süreçlerin yönetimine katkı sağlayan kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız. Meclisin gündemi müsait olduğu zamanda bu kanunu meclisimize sunacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımız kararnamesiyle de onu tamamlayıcı bir düzenleme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA 15,7 TRİLYON DOLARLIK KATKI SUNACAK"

Çığır açan teknolojilerin gelişimiyle, hayatın her alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşanmakta olduğunu kaydeden Yılmaz, "Özellikle yapay zeka teknolojileri her geçen gün hızla yeni gelişmelere imza atarak, tarihteki hiçbir dönüşümle kıyaslanamayacak bir ivmeyle ilerliyor. ChatGPT, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonra sadece beş gün içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu ay itibarıyla ise haftalık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve kullanıcılar günde 1 milyardan fazla mesaj gönderiyor. Bu büyüme hızı, yapay zekanın gelecekteki potansiyel etkisinin ne kadar geniş kapsamlı olabileceğine işaret ediyor. McKinsey raporuna göre, 2030 yılına kadar yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu artışın 6,6 trilyon dolarının artan üretkenlikten, 9,1 trilyon dolarının ise tüketim etkisinden kaynaklanacağı düşünülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Ah bardili koruma ve kollama başkanlığı.

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