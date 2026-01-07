Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız."

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi

Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

