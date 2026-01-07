Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika