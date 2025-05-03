Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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