Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının eseri olanlar, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarında baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika