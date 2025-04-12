Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Antalya Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Antalya Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029 yılına ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA