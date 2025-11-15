Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da

Adıyaman'da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtarını teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Deprem sonrası devam eden konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da düzenlenecek törenle 350 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a geldi. - ADIYAMAN