Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile ilişkilerimizi ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile ilişkilerimizi ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile ilişkilerimizi ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendiriyoruz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika