Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız." - İSTANBUL

