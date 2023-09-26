Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zengezur ve Laçin koridorları) Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu koridoru düşünmek mümkün değil"

"Çağrımız tüm siyasi partilerimizin vaadi olan yeni anayasa konusunu bizlere yakışır bir biçimde neticelendirmek ve millete verdiğimiz sözü tutmak içindir"

-"(Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin) Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğü ile milleti kucaklayan bir anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor"

"Netice itibariyle İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir"

"(İsveç'in NATO'ya girmesine ilişkin) "Onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır"

"Kimse bizden KKTC'nin haklarını görmezden gelmemizi onları çiğnettirmemizi beklemesin"

"(Enflasyona ilişkin)Bu süreçte vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar devam edecek"

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve komşuluk hukukuna riayet edildiği takdirde çözülemeyecek hiçbir sorun görmüyoruz"

" ( İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin) Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır"

"KKTC'nin tanınması başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok tarafın attığı yanlış adımların telafisi olacaktır"

"(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil"

"(KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına davetine ilişkin) 3 Kasım'da Kazakistan'da toplantı yapılacak ve bu toplantıda inşallah gözlemci üye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de göreceğiz"

"Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız"

"(İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz"

"(ABD'den F-16 alımına ilişkin)Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız"

"(Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçivan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.