Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yeni Zelanda'nın ortak hafızasında müstesna yere sahip Çanakkale Savaşlarının 111'inci yıl dönümüne denk gelen bu ziyareti önemli bulduğumuzu, Yeni Zelanda'yla ticaret başta olmak üzere savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Yeni Zelanda'nın İslam karşıtlığıyla mücadelede sergilediği ilkeli tutumu memnuniyetle karşıladıklarını, Filistin davasına ve iki devletli çözüme hem Birleşmiş Milletler zemininde hem ikili düzeyde desteklerinin takdire şayan olduğuna işaretle Yeni Zelanda'nın Filistin Devleti'ni tanımasının çözüme katkı sunacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız ayrıca, önümüzdeki yıl Pasifik Adaları Forumu Zirvesi'ni düzenleyecek Yeni Zelanda'ya başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Avrupa'da yeşil dönüşümde hızla ilerleme kaydeden ülkelerin başında geldiğini, ülkemizin Kasım ayında 'BM İklim Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP31'i Antalya'da tertipleyeceğini söyledi. Kiro'yu COP31 Zirvesi'ne davet etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
