Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimizin için seferber ettik." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika