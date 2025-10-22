Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı'na Togg Hediye Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a yerli otomobil Togg T10X hediye etti. Umman Sultanı, hediye edilen aracı inceledi ve detaylar hakkında bilgi aldı. İki lider, ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu jest, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI'NA TOGG HEDİYE ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Togg T10X hediye etti. Umman Sultanı, Togg'u inceleyerek bilgi aldı. İki lider daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika