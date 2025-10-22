Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı'na Togg Hediye Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI'NA TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Togg T10X hediye etti. Umman Sultanı, Togg'u inceleyerek bilgi aldı. İki lider daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.