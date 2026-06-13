Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı