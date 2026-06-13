Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı