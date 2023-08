Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da yaptığımız gibi bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "DEAŞ'ından PKK'sına eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz. Nerede yuvalanmışlarsa tespit ediyor sonra tek tek imha ediyoruz. Bağımsızlığa leke sürdürmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta katıldı.

"Cumhuriyetimizi sadece konserlere boğmak doğru değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarıyla saygıyla anıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum.

Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere, sadece görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Asıl mesele anma etkinliklerini aynı zamanda cumhuriyetin temsil ettiği değerleri anlama, bu vesileyle milletçe büyük bir coşkuyla geleceğe yürümektir. Bu önemli yıldönümlerini milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirebilmektir. Cumhurla cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında da gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır" dedi.

"15 Temmuz'da yaptığımız gibi bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız"

Erdoğan, "Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini son olarak 15 Temmuz'da hep beraber bir kez daha gördük. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi, aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımız derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100'üncü yıl marşımız, bu yönde atılmış adımlardan biriydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Dünkü programlarımızın ardından bugün de sizlerin heyecanına ortak oluyoruz. Deniz Harp Okulumuzdan mezun olan 454 Türk ve 12 misafir öğrencimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mezunlarımızı yetiştiren tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum. Kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Misafir öğrencilerimize başarılar diliyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar burada da hamdolsun meyvesini vermiştir. Çağın gerektirdiği her türlü teorik ve pratik eğitimi alan bahriyelilerimiz, başta şehadet kültürümüzü olmak üzere bizi biz yapan kadim değerlerimizi özümseyerek göreve hazırlanmaktadır" dedi.

"DEAŞ'ından PKK'sına eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz"

Erdoğan, "Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet, görevini en iyi şekilde yapmakla olur. Bu anlayışın kök salmasıyla birlikte devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz. Ordumuz, vatanımızın güvenliğini sağlayarak, emniyetimiz, vatandaşımızın huzur ve esenliğini temin ederek, istihbaratımız, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı faaliyetleri engelleyerek, Dışişlerimiz, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunarak, yargımız, bağımsız ve tarafsız bir şekilde adalet dağıtarak, hasılı devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor, belli odaklara ya da yapılara değil, 85 milyonun tamamına hizmet ediyor. Milletimiz de bu tablo karşısında kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmakta, özellikle kahraman ordumuzun adeta üzerine titremektedir. Ordumuz ile halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti, bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz. Savunma sanayimiz bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı silahsız İHA'lardaki üstünlüğümüzü artık herkes kabul ediyor. Nisan ayında hizmete aldığımız TCG Anadolu'yla bu alanda yeni bir lige yükseldik. DEAŞ'ından PKK'sına eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz. Nerede yuvalanmışlarsa tespit ediyor sonra tek tek imha ediyoruz. Bağımsızlığa leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Sadece oyun kuran değil, aleyhimize oyunları bozuyoruz" dedi. - İSTANBUL