Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini takip ediyoruz." - İSTANBUL

