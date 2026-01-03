Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini takip ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika