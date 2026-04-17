Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalmasının gerektiğini ifade ederken, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin, tüm bölgenin faydasına olacağını ifade etti. - ANTALYA

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! İki farkla kaybederlerse küme düşüyorlar

112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! Kaybederlerse küme düşüyorlar
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı

Pezeşkiyan'dan İsrail-Lübnan ateşkesi sonrası ilk sözler