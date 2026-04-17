Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalmasının gerektiğini ifade ederken, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin, tüm bölgenin faydasına olacağını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı