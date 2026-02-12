Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ile toplam ticaret hacminin geçen yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Vucic ile son olarak 11 Ekim 2024'te Belgrad'da 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerde gerek bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, Vucic ile bu gelişmelerin Türkiye-Sırbistan ilişkilerine etkilerini değerlendirip, ileriye yönelik atılacak adımları istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.

Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımların ilişkilerin adeta lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da gerçekleştirilecek Expo 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz."

Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur."

"Uçuşların artırılması konusunu değerlendirdik"

Müteahhitlerin ise üstlendikleri 100'ü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek olduğunu belirten Erdoğan, bu noktaya ulaşmalarında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in altyapı yatırımları ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğunun görüldüğünü söyledi.

Erdoğan, "Bizim de Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Beşeri ilişkilerin, münasebetlerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, halkların birbirini daha yakından tanıma isteğinin en güzel tezahürünün artan karşılıklı turist sayıları olduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik." diye konuştu.

Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

"Bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz"

Sırbistan'la Türkiye arasında dostluk köprüsü olarak gördükleri Sancak Bölgesi'nin kalkınması için yapılabilecekleri Vucic'le ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Vucic'in bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Ben bu platformda verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e ziyaretleri için tekrar teşekkür eden Erdoğan, bugün alınan kararların ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in daveti üzerine "İnşallah mayıs, haziran bu iki ay içerisinde biz de Belgrad ve Novi Pazar'a ziyaretimizi geniş bir ekiple yapacağız." dedi.