Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında yatırımlar başta olmak üzere ticaret ilişkileri, ASEAN'a Diyalog Ortaklığımız ve Yeniden Asya Girişimimiz kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için azami gayret gösterdiğini belirtti. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber

Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
Kasımpaşa, 4 dakikada iki gol bulup geriden gelerek kazandı

4 dakikada iki gol! Geriden gelip 3 puanı kaptılar
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor

Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.