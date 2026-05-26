Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
