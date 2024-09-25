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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atacaklarını belirtirken, Gazze'deki gelişmelere de dikkat çekerek Türkiye'nin barış ve insani yardım çabalarını hızlandıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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