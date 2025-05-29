Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi"yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi"yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika