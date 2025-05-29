Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi"yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi' platformu uğurladı

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi"yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada

Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü

Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.