Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir" .

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir"

." Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırıyor"

-"Sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor"

-"Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik"

"Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya hizmet sağladık. Birçok yeni imkan sunduk"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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