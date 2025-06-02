Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir" .
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir"
." Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırıyor"
-"Sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor"
-"Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik"
"Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya hizmet sağladık. Birçok yeni imkan sunduk"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika