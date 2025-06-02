Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı bugün 23,4 milyon hektara ulaştırdık"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir"

." Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırıyor"

-"Sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor"

-"Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik"

"Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya hizmet sağladık. Birçok yeni imkan sunduk"