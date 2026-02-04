Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından geldiği Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak Mısır'a geçti. Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Sisi ile havalimanında bir araya gelen Erdoğan, havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçerek Sisi ile önce ikili ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır İş Forumu'na katılarak Kahire temaslarını tamamlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ediyor. - KAHİRE