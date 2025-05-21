Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'daki temaslarının ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'daki temaslarının ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyesi Macaristan'ın tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve çerçevesindeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile başkent Budapeşte'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da katıldığı zirvede Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve çerçevesinde Erdoğan, Türk devletleri liderleri ile birlikte katılımcı ülkeler arasında ekonomik entegrasyon, dijital dönüşüm ve bölgesel işbirliği için stratejik bir yol haritası çizen Budapeşte Bildirisi'ne imza attı.

Erdoğan, zirve çerçevesinde ayrıca Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ile taltif edildiği ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından başbakanlık ofisi olarak kullanılan Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.

Budapeşte temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamüzeri Macar lider Orban ile birlikte Macaristan Devlet Operası Binası'nda düzenlenen programa katıldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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