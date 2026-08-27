Erdoğan Çengelköy'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı