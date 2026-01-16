Haberler

Erdoğan, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyetini İstanbul'daki çalışma ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD heyetini İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
