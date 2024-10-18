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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

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TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı'na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, "Cumhurbaşkanı ödeneği" yüzde 30 arttı. 2025 yılı için ayrılan Cumhurbaşkanı ödeneği, 2 milyon 856 bin olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşı ise 2025 yılı için 183 bin liradan 238 bin liraya çıkacak.

2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

ERDOĞAN'IN MAAŞI 55 BİN LİRA ARTTI

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu ''Cumhurbaşkanı ödeneğine'' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı aylık 183 bin liradan 28 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.

Cumhurbaşkanı'nın maaşına temmuz ayında artış yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Politika

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Yorumlar (4)

masteng aston:

Para degil 5 yildizli otellerde baş aşçi 300 bin aliyor.

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Köfteci Jardel:

Muhahayt. Geçim sıkıntısı çekiyormuş Reis de.

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Casus:

zaten devletten her şey beleş! İstemem yan cebime koy misali! Vatanını milletini çok seven bu beleş dünyada asgari ücrete de çalışır!

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