Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Helal sektörünün küresel arenada büyümesi için çalışıyoruz"

"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helal sektörünün küresel arenada büyümesi için çalıştıklarını belirterek, "Helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal EXPO 2024 organizasyonuna gönderdiği video mesajla katıldı. İstanbul'da düzenlenen zirveye katılan misafirlere hitap eden Erdoğan, "Gönül coğrafyamızdan güzel İstanbul'umuza teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime ülkemize hoş geldiniz diyorum" dedi. Zirvenin ülkeler ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 110'dan fazla ülkeden bin 100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetlere uygun olmasının bu devasa pazarın büyümesini sağladığını belirterek, "Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme ve geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

Zirvede düzenlenecek iş forumlarının katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına ve yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Erdoğan, "Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Helal Akreditasyon Kurumu kurularak helal sektörü konusunda gösterdiği önemi ve gıda güvenliği konusundaki düzenlemelerle tüketici sağlığını koruma çabalarını dile getirdi. "Sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak düzenlediğimiz Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguluyoruz. Diğer taraftan sayısını arttırdığımız kontrol, laboratuvarlarımızla, gıda numunelerini kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçiriyoruz" diye konuştu.

"Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir" diyen Erdoğan, gıda güvenliği alanında atılan adımlara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri enstitüye üye olmaya ve helal belgelendirmedeki ayrılıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet etti. Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen kurumları tebrik ederek, tüm katılımcılara selamlarını iletti.