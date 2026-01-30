Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz, yaz kış demeden yollarımızın bakım ve inşa işlerinde çalışan, en zorlu şartlarda görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza tebriklerimizi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz, yaz kış demeden yollarımızın bakım ve inşa işlerinde çalışan, en zorlu şartlarda görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza tebriklerimizi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz, yaz kış demeden yollarımızın bakım ve inşa işlerinde çalışan, en zorlu şartlarda görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza tebriklerimizi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika