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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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