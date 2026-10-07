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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı