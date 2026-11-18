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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması kapsamındaki ödemeler) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kulanılmamıştır"

Kaynak: AA