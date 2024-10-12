Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli maaşı ve asgari ücret zammı için geri sayım sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ekonomi kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon rakamlarının altında ezilen emekliler için öngörülen rakamın üzerine çıkarak ekstra bir iyileştirme yapacağı konuşuluyor.

Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes "2025 maaş zamları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürpriz' yapabileceği konuşuluyor.

"EN AZ 5 PUAN EKLEYEBİLİR"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bu iddiaları doğrular nitelikte bir çıkışa imza attı. Emeklilerin bir buçuk iki yıldır durumunun iyi olmadığını belirten Küçük "Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum. Tayyip bey en az 5 puan ekleyebilir" diye yazdı.

"AK PARTİ BEDELİNİ SEÇİMDE ÖDEDİ"

Açıklamasının devamında emekliler arasında ekonomik durumunun kötülüğü nedeniyle, sandığa gitmeyenler ve muhalefete oy verenler olduğunu belirten Küçük, "AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi. Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Piyasaların ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,39 oldu. Katılımcılar kasımda yüzde 1,96, aralıkta yüzde 1,68 enflasyon tahmini yaptı. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 44,11 hedefini verdi. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirlenmişti. Ekonomistler, beklentileri aşan eylül enflasyonunun ardından Merkez Bankası hedefinin üzerine çıkılabileceğini belirtti.

EMEKLİ ZAM SENARYOSU

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 15 civarında olacak.

MEMUR ZAM SENARYOSU

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelmesi halinde yüzde 4,5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek. Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda memurların maaşları yüzde 11 civarında artış gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Asgari Ücret Politika Ekonomi Güncel Yaşam Zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var
Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

Son ankette görülmemiş fark
500

Yorumlar (36)

SMMM:

ÜLKENİN İÇİNDEN GEÇTİNİZ BIRAK ÜLKE YÖNETMEYİ SİZ BAKKAL DAHİ YÖNEMEZSİNİZ.

102
20
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

emeklilerin habere itibar edeceğini sanmıyorum ağızlarıyla kuş tutsalar nafile yarattıkları tahribatı giderecek hiç bir şey yok sadece adamları günü kurtarmak için böyle dedikodu haberleri çıkarıyor

99
8
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Savas kapidayken emekli zam istemez reis hay masallah.

8
89
yanıtYanıtla
hasan kaçan:

%11-15 şaka gibi. birde bunu lütuf gibi sunacaklar. yalan yanlış enflasyon rakamları ile yalan yanlış zamlar. eğer gerçek enflasyon tüik in dediği gibi olsaydı asgari ücrete ve memura da enflasyon oranı kadar zam yaparlardı ekstra zam yapmazlardı. emeklinin sesi çıkmıyor diye emekliyi ezerler ancak bunlar.

44
3
yanıtYanıtla
Asfert Fders:

Ne kadar seviyesi düşük bir haber bende zannettimki bizim olan anadolu insanın emeği olan on bin lira olan emekli maaşa zam olacak büyük iyileştirme olacak şu memurlardan aldığınız yara kadar başka kesimden adınınız mı acaba asıl oy vermeyen memur kesimi

29
5
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Yalan ...

25
4
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

Zam yapsan ne olurki okadar ahlak yoksunu bir ülke ki 1 kazansak herseye 5 zam geliyor bunun önüne gecilmesi gerekiyor.

24
3
yanıtYanıtla
Halil null:

Dalga ya devam. Zam yaptığını sanıyor. Yada milleti enayi

16
3
yanıtYanıtla
Şero null:

Yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan yalan inanmam

13
2
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

yüzde beşler onlar çare olmaz fiyat artışını önle öncelikle. Fiyat artışı da piyasalardaki denetimsizlikten beş on firmanın keyfi zamları sopanın ucunu onlara göster eyyyy diye dünyaya kafa tutacağına

9
1
yanıtYanıtla
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.