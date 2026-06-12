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Erdoğan Edirne'de vatandaşlarla buluştu

Erdoğan Edirne'de vatandaşlarla buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii açılışı ve proje törenleri için gittiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti, ardından Selimiye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne programı kapsamında Saraçlar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bir işletmede çay molası veren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Mimar Sinan Heykeli önünde Selimiye Camii manzarası eşliğinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Edirne'ye geldi. Kent programı kapsamında ilk olarak Selimiye Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

Programın ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Saraçlar Caddesi'ne geçti. Burada bir işletmede çay molası veren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çay molasının ardından Saraçlar Caddesi'nde yürüyen Erdoğan, Mimar Sinan Heykeli önünde Selimiye Camii'ni arkasına alarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen anlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirnelileri selamlayarak kentten ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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