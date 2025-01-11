Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Kongresine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresi için Diyarbakır'a geldi. Havalimanında iniş yapan Erdoğan, kongrenin düzenleneceği Seyrantepe Spor Salonu'na hareket etti. Programı tamamlandıktan sonra Şanlıurfa'daki kongreye geçiş yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır Havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonunda düzenlenecek AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programın tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki kongreye katılmak üzere kente hareket edecek. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika