Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye mazot dolu şişeyle çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yanıt verdi.

"PETROL İSTASYONU İŞLETTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi. Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi.

HESAP YAPTI: GÖREVE GELDİĞİMİZDE...

Sözlerinin devamında "Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret" diyen Erdoğan, "170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllü gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça vatandaşın hayat standardını daha da yükselteceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dava arkadaşlarıma, AK Parti'nin her bir üyesine bugün bir kez daha sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Heyecanlarıyla, coşkularıyla bizlere umut aşılayan gençleri muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın, değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"NUMAN BEYİ KUTLUYORUM"

Meclis Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Numan Beyi tebrik ediyorum. Yeni görev alan veya görevlerine devam eden vekillerimizi içtenlikle kutluyorum. Bir mübarek bayramı daha geride bıraktık. 620 gündür Gazze'deki katliamlar sebebi ile buruk geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularının yanı sıra birliğimizin perçinleştiği zaman dilimleridir. AK Parti teşkilatımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tam kadro sahadaydı. Milyonlarca üyemiz ile ziyaretlerle kardeşlik atmosferini güçlendirirken sevgi ve hoşgörünün kalplerde çoğalmasını sağladık.

"BİR ÜZÜNTÜMÜ DE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Vatan topraklarının her karışında bayramın uygun şekilde idrak edilmesi için çalışan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı iletiyorum. Rabbim eksikliğinizi bu millete hissettirmesin diye dua ediyorum. Bir üzüntümü de paylaşmak istiyorum. Küskünlükleri bir yana bırakıp helalleştiğimiz bayram günlerinde ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan davranıştır. İstanbul'da çöreklenenlerin güdümünden çıkamayanları esefle kınıyorum. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse asıl düşman hukuku budur.

"BİZ DE KARIŞTIRIR OLDUK"

Bayramlarda bile gerilimi, kutuplaşmayı vahim hata olarak görüyoruz Toplumdan ayrışarak siyaset yapılmaz, yapılsa da millete ülkeye hayır gelmez. uyarı levhalarına dikkat edip kendilerine çeki düzen vermek yerine daha fazla dibe batıyorlar. Belediyeleri semirenler ana muhalefeti canlı kalkan yaparak Türk siyasetini de enfekte ediyor. Siyasi rakibimiz de olsa bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Özel ve ekibinin yanlışta ısrarından vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanmaları gerektiğine inanıyoruz. Sadece CHP'nin değiş Türk demokrasinin de buna ihtiyacı var. Ana muhalefetin Kim kimin yüzüne tükürecek tartışması ile meşgul olması utanç verici. Biri çıkıp çaldın diyor diğeri sen daha büyük çaldın diyor. Tetikçilere kasetler el altından teslim ediliyor. daha 2 yıl öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri savuruyorlar. Böyle bir ana muhalefet partisi olur mu. Siyasi parti mi yoksa bir pembe dizi mi seyrediyoruz biz de karıştırır olduk.

"HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEMEK DEĞİL"

Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi. Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllü gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça vatandaşın hayat standardını daha da yükselteceğiz."