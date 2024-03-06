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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, enflasyonun altında ezilen emeklilere yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi.

"İNŞALLAH DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk. Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ OLMAYACAK GİBİ

Öte yandan emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

wqwq wwqw:

Benim babamın emekli parası yarı yarıya eridi 14 alıyor kamu işçi emeklisi nasıl bi sistem oldu anlamadık emekli çökerse aile çöker piyasa çöker sonuçta olduğu gibi

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Salih Kandıralı:

Zamanında çok aldı Kamu işçileri. Normal emeklinin 3 katıydı. Dengelendi.

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Hamit Gündoğdu:

Anadolu'da bir tabir vardır... ölme eşeğim ölme yaz gelince yonca biçeceğim..diye.. kabada olsa durum bu... Bir benzetme ile milletin cevabı da leyleğin ömrü lak lakla geçermiş.. esasen kimse esekte değil,leylek hiç değil yanlız ama durumu çok hakim görünüyor.

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Salih Kandıralı:

Reis tüm emeklileri Öp (GÖZLERİNDEN)

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faruk merttürk:

Bizde seni öpüyoruz.

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F B:

Pragmatik lider erdogan..

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SEVDİM SENİ:

Allah seni başımızdan eksik etmesin.benim ömrümden sana versin otobüsler lokantalar sınamalar her yer tıklım tıklım.

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emre odabaşı:

Salih Kandıralı sana makarna var yermisin diyorum

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