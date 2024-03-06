Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, enflasyonun altında ezilen emeklilere yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi.

"İNŞALLAH DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk. Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ OLMAYACAK GİBİ

Öte yandan emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.