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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Politika
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