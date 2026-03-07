Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmaların acısını en çok kadınlar çekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği ile karşı karşıya; bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyetten, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var; bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla, Şişli'de bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve 500 davetli katıldı.

Programda, 8 Mart 2024'te kamuoyuna duyurulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 8 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe giren 2025/4 sayılı 'Kadının Güçlenmesi' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan koordinasyon kurullarının çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri'ni içeren niyet beyanı duyuruldu. Ayrıca programda, küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde kadının potansiyelinin stratejik bir güce dönüştürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Kadınların, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekildi. 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonuyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinde kadın odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

'EN ÇOK KADINLAR MAĞDUR OLUYOR'

Programda konuşan Erdoğan, "Afrika'nın yoksul ve cefakar kadınlarının; Afganistan'ın, Arakan'ın, Somali'nin mazlum kadınlarının; İsrail'in kendi topraklarında huzura hasret bıraktığı Lübnanlı kadınların; Batı'da sinema, moda ve medya sektörlerinin acımasız dişleri arasında ezilen, şiddete ve istismara uğrayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor; kendilerine Türkiye'den hem dayanışma mesajlarımızı hem de kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Savaşlar ve zulümlerden hayatını kaybedenlerle birlikte ülkemizde teröre ve şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlara Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan," Dünya Kadınlar Günü'nü küresel ölçekte kadın sorunlarının ağırlaştığı, özellikle yakın çevremizde kadınların çok zor günler yaşadığı bir dönemde karşılıyoruz. Elini vicdanına koyan herkes, inanıyorum ki tabloyu çok net görebiliyor. Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği ile karşı karşıya; bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyetten, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var; bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı