Yeni Kabine'yle gerçekleştirilen ilk toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık" diye konuştu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu. Erdoğan, "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ EĞİTİM VE İŞ HAYATINA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar destekleyeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız.

"ENFLASYONU NASIL TEK HANEYE İNDİRDİYSEK YİNE BAŞARACAĞIZ"

Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız.

"SEÇİM MUHASEBESİNİN YANINDA ATILACAK ADIMLARI BELİRLEDİK"

Yeni dönemin ilk kabine toplantısında hususları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar brifingi hazırlayacaklar, kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesi yanında atılacak adımları belirledik. Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen sel baskınları nedeniyle vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. AFAD ve ilgili kurumlar her türlü çalışmayı sürdürüyor."