Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON yönetim kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON yönetim kurulunu kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor