Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika