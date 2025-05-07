Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır." - ANKARA