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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı.

Kaynak: AA
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