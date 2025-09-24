Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta ABD İş Konseyi Başkanı ve ABD'li CEO Başkanı Hamdi Ulukaya ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD İş Konseyi Başkanı ve ABD'li CEO Başkanı Hamdi Ulukaya ile kahvede buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında İklim Zirvesi'nde hitap edecek. - NEW YORK